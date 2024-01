Il Torino ha esercitato l'opzione per il prolungamento del contratto di Mergim Vojvoda fino al 30 giugno del 2025. La notizia era nell'aria da qualche ora ma adesso è arrivata l'ufficialità da parte della società granata che lo ha annunciato con un comunicato sul proprio sito ufficiale.



"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver esercitato l'opzione per il prolungamento del contratto del calciatore Mergim Vojvoda fino al 30 giugno 2025. Mergim Vojvoda è nato il 1° febbraio 1995. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili dello Standard Liegi, ha debuttato nella massima serie belga con la maglia del Royal Excel Mouscron nella stagione 2016-2017. Dopo tre anni, durante i quali ha collezionato 103 presenze tra campionato e coppe - segnando anche due gol -, ha fatto ritorno allo Standard Liegi dove ha giocato ancora una stagione. Al Toro dall'agosto 2020, con i granata vanta 103 presenze e 3 gol. Per lui anche 53 partite e 2 reti con la nazionale del Kosovo. Avanti insieme: buon lavoro e Sempre Forza Toro!"