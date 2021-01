Tra i giocatori del Torino il cui contratto scadrà a fine stagione c'è Cristian Ansaldi: il rinnovo del terzino argentino potrebbe però arrivare nelle prossime settimane. Nel caso in cui arrivasse a totalizzare venti presenze in questo campionato, infatti, il prolungamento per un'altra stagione, fino al 30 giugno 2021, sarebbe automatico.



Al momento, in questo campionato Ansaldi ha già collezionato dodici presenze: al terzino bastano altre otto presenze per ottenere il rinnovo automatico del contratto, considerando che con Davide Nicola è tornato titolare, è facile ipotizzare che il rinnovo automatico possa arrivare.