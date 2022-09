A metà novembre il campionato di serie A si fermerà per lasciare spazio al Mondiale in Qatar e riprenderà a gennaio. Un mese e mezzo di stop che il Torino potrebbe trascorrere lontano dall'Italia: i dirigenti granata stanno valutando l'ipotesi di un ritiro all'estero.



"Se faremo un ritiro durante il Mondiale? Vediamo, ci stiamo confrontando anche con le altre squadre per capire qual è la cosa migliore da fare" ha spiegato Ivan Juric in conferenza stampa.