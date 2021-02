Ricardo Rodriguez è stato uno dei giocatori che Marco Giampaolo ha voluto con sé al Torino all'inizio della sua esperienza sulla panchina granata. Il presidente Urbano Cairo e il dt Davide Vagnati hanno voluto accontentare l'allenatore acquistandolo dal Milan, ma il terzino svizzero fino a questo momento non ha convinto.



Non solo, con il passaggio definitivo dal 4-3-1-2 al 3-5-2 Rodriguez ha perso il posto da titolare e non sembra rientrare nei piani di Davide Nicola.