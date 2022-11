Ricardo Rodriguez sarà impegnato questa sera con la sua Svizzera contro il Brasile, partita valida per la seconda giornata del girone F. La Svizzera all'esordio aveva battuto 1-0 il Camerun mentre i sudamericani avevano superato con un 2-0 la Serbia.



Il difensore del Torino dovrebbe scendere in campo dal primo minuto dopo che aveva giocato per 90 minuti contro il Camerun.