Eldor Shomurodov è da tempo nel mirino del Torino ma la trattativa per portarlo in granata non si è ancora sbloccata. A complicare l'affare è il disaccordo totale sulla formula del trasferimento.



Il Torino vorrebbe Shomurodov in prestito con diritto di riscatto, la Roma vorrebbe invece cederlo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. C'è ancora molta distanza tra le parti e per questo motivo si continuerà a trattare nei prossimi giorni.