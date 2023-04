Il primo big match della 29esima giornata di Serie A andrà in scena all'Olimpico Grande Torino e vedrà di fronte Torino e Roma. I granata di Ivan Juric con un ko e un pari all'attivo hanno visto allontanarsi un posto per un piazzamento europeo che però è ancora alla portata. I giallorossi di José Mourinho, invece, hanno agganciato l'Inter al 4° posto e devono confermare il proprio ruolo nella corsa a un posto Champions.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Torino-Roma, con calcio d'inizio alle 18.30 di sabato 8 aprile all'Olimpico Grande Torino sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn.



PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ricci, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.