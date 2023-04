, di scena allo Stadio Olimpico Grande Torino alle ore 18.30,– doppio pareggio per le formazioni milanesi – contro Empoli e Salernitana, rispettivamente. Il solo punto centrato dalle squadre meneghine lascia campo libero ai giallorossi che, in caso di successo quest’oggi contro il Torino, si troverebbero a quota 53 punti, a +1 dai rossoneri ed a +2 dai nerazzurri, rilanciandosi nella lotta per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.La sconfitta per 4-0 contro il Napoli ed il pareggio contro il Sassuolo hanno ridimensionato le ambizioni europee dei granata – ora a -6 dalla 7ª posizione, valida per la Conference League, occupata momentaneamente dalla Juventus -. Match quindi significativo per entrambe le compagini, determinate a trovare la via del successo per rilanciare il proprio campionato.Il computo totale degli incontri di campionato disputati a Torino, vede una marcata prevalenza di successi dei granata, che in 72 partite disputate, ha saputo impossessarsi dell’intero bottino per 32 volte, a dispetto di 27 pareggi e 13 successi della Roma. Tuttavia, analizzando il panorama degli incontri disputati in casa del Torino in campionato nella massima serie, è necessario andare a ritroso sino alla stagione 1990-1991, per riscontrare l’ultimo successo granata: nell’occasione decise un gol Romano, che al 60′ consegnò l’intera posta alla truppa di Mondonico, classificatasi successivamente al 5° posto del torneo. Da quella data, ha inizio il digiuno di successi casalinghi in serie A: nella serie di incontri che seguono l’ultimo successo, il pareggio è tuttavia il risultato più comune, e l’ultima vittoria capitolina in casa del Torino risale alla stagione 2012-2013, 1-2 con gol di Osvaldo e Lamela.