Non è un mistero che la Roma sia interessata a Sasa Lukic e non lo è neppure che Ivan Juric tornerebbe ad allenare volentieri Marash Kumbulla. Un possibile scambio di giocatori tra Torino e Roma è quindi un'idea concreta ma non per il mercato di gennaio.



Le due società ne parleranno la prossima estate, a meno che nel frattempo il Torino non ceda il centrocampista serbo nel mercato di gennaio: Lukic infatti non ha nascosto il desiderio di cambiare squadra per assecondare le propri ambizioni.