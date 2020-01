Sono ore frenetiche, queste, per quanto riguarda il mercato del Torino: tra i giocatori seguiti dal direttore sportivo Massimo Bava c'è anche il terzino del Brescia, Stefano Sabelli.



Il calciatore in forza alla Rondinelle non è però una priorità per la società granata e, per questo motivo, la trattativa è ora in stand-by. Sabelli era già stato seguito in passato dal Torino, quando ancora militava nel Bari.