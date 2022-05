Il dt del Torino, Davide Vagnati, e il ds della Salernitana, Walter Sabatini, hanno in programma nelle prossime settimane un incontro per parlare del futuro di Simone Verdi.



Il trequartista non rientra più nei piani della società piemontese mentre i campani vorrebbe acquistarlo dopo l'ottima seconda parte di stagione: per lasciar partire Verdi il Torino chiede una cifra intorno a 5/6 milioni di euro ma il vero ostacolo che i campani dovranno affrontare riguarda lo stipendio del giocatore.