Torino-Salernitana (domenica 16 aprile alle ore 15.00 in diretta su Dazn) è una gara valida per la 30esima giornata di campionato in Serie A.



LE ULTIME - Oltre allo squalificato Schuurs, Juric non può contare sugli infortunati Zima, Ola Aina, Ilic e Vieira. Dall'altra parte Paulo Sousa deve fare a meno degli indisponibili Fazio, Crngoj e Maggiore oltre allo squalificato Coulibaly.



PROBABILI FORMAZIONI



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.



SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Sambia, Vilhena, Nicolussi Caviglia, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek.