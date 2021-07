Sebastian Walukiewicz non arriverà al Torino: è quanto il direttore tecnico Davide Vagnati si è sentito rispondere dal collega del Cagliari, Stefano Capozucca, dopo che negli scorsi giorni aveva provato a intavolare una trattativa per il difensore polacco.



Trattativa che, secondo quanto riportato da Tuttosport, prevedeva uno scambio con Daniele Baselli. Il Cagliari però non ne ha voluto sapere e ha immediatamente respinto ogni assalto per Walukiewicz.