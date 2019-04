È un vero e proprio spareggio per l’Europa il match tra Torino e Sampdoria, alla pari in classifica a 45 punti, a -3 dalla zona Europa League. Ai granata il successo manca da due gare, al contrario i blucerchiati arrivano da due vittorie consecutive, di cui l’ultima con il Milan. Le quote sono dalla parte del Toro, a 2.15, la vittoria della Sampdoria è a 3.60, il pareggio si gioca a 3.25. Gli scommettitori si dividono tra il successo granata (45%) e il pareggio (40%). Da non perdere la sfida del gol tra Belotti e Quagliarella, sul tabellone Matchpoint è leggermente favorito il granata a 3.25, Quagliarella è a 3.75, la parità tra i due è a 1.85.