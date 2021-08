Tomas Rincon non tornerà a Genova, né per vestire la maglia rossoblù del Genoa (club al quale era stato proposto), né per indossare quella blucerchiata della Sampdoria: la trattativa tra la società di Urbano Cairo e quella di Massimo Ferrero, che ha preso piede nella giornata di ieri, ha subito una battuta d'arresto e sembra difficile che si possa sbloccare.



Il Torino vorrebbe riuscire a cedere Rincon per liberare un posto in rosa per Sofyan Amrabat ma il tempo inizia a stringere.