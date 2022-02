A gennaio c'è stata la possibilità che Karol Linetty tornasse alla Sampdoria a distanza di un anno e mezzo dal suo addio, la trattativa con il Torino però non è arrivata alla fumata bianca. I discorsi per un ritorno del centrocampista polacco a Genova possono però riaprirsi in estate.



Linetty a Torino non è mai riuscito a imporsi e con Ivan Juric e sta giocando sempre di meno, il tecnico granata aveva già dato l'ok alla cessione nel mercato di riparazione e non si opporrà alla cessione del centrocampista neppure la prossima estate.