Linetty alla Sampdoria, Colley al Torino: nelle ultime settimane si è parlato molto di questo possibile scambio tra la società granata e quella blucerchiata ma al momento la trattativa è in stand-by. Il Torino non ha cambiato idea riguardo al futuro di Linetty, che continua a restare sul mercato, ma non considera Colley una prima scelta per la difesa.



Il dt Vagnati è alla ricerca di un nuovo difensore centrale che possa sostituire il partente Bremer ma proverà a prendere Colley solamente nel caso in cui le altre trattative dovessero sfumare.