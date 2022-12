Antonio Sanabria ha le idee chiare sul suo futuro e sugli eventuali sviluppi di mercato. In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il giocatore del Torino ha dichiarato: "Non leggo, non ascolto, non guardo nulla. So solo che sono con la testa sul Toro al 100%. Quindi sono solo chiacchiere". L'attaccante paraguaiano allontana dunque le voci di mercato, confermando la sua volontà di proseguire con i granata.