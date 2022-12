Nonostante la volontà di Antonio Sanabria sia quella di rimanere concentrato al 100% sul Torino, non è da escludere un suo addio a gennaio. Come riporta la Stampa, il giocatore ha un mese per riconquistare la fiducia di Juric, che avrà l'ultima parola sul futuro dell'attaccante paraguaiano. Se da qui alla seconda metà di gennaio non dovesse comportarsi secondo le aspettative, Sanabria potrebbe anche partire.