Il Torino batte il Lecce per 2-0 e può sognare l'Europa. I granata salgono al settimo posto superando il Bologna e Antonio Sanabria, autore del raddoppio del Torino, è convinto di poter ancora migliorare: "Ho lavorato e ho imparato tante cose, ho parlato con Juric e abbiamo deciso di cambiare qualcosa: i risultati si stanno vedendo e sono contento perché questo gol è servito a portare a casa la vittoria. Radonjic? Lui è importante, sappiamo della sua qualità, ha fatto un grande giocata ed è lui l'uomo in più che abbiamo perché salta spesso l'avversario", le sue parole ai microfoni di Sky Sport.



Cosa mi ha detto Juric?

"Di attaccare con più cattiveria l'area e di non aspettare la palla, sono questi gli aspetti su cui ho lavorato".



Cosa significa questa vittoria?

"Questa vittoria ci dà tanta fiducia. per vincere serviva il gruppo e oggi lo abbiamo dimostrato".