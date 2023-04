Nono gol stagionale per Antonio Sanabria, queste la parole dell'attaccante del Torino ai microfoni di DAZN dopo il pari con la Salernitana. "Nel primo tempo non siamo stati bravi, nel secondo li abbiamo messi sotto. Hanno una difesa molto forte, siamo dispiaciuti perchè era una buona opportunità per conquistare i tre punti. Non credo che abbiamo difficoltà in casa, c'è anche un avversario e contro queste squadre chiuse è difficile fargli gol".



Sette gol nel 2023, come ti senti?

"Sento la fiducia del mister, anche quando non faccio gol. Peccato che oggi non ci è servito per vincere".



C'è qualcosa che senti di dire ai tifosi?

"C'è poco da dire in un pomeriggio come questi, loro ci sostengono sempre".