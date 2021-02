Tampone negativo per Antonio Sanabria: è stato lo stesso attaccante paraguaiano, attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, ad annunciare di essersi lasciato alle spalle il Covid.



Ricordiamo che Sanabria era risultato positivo al Coronavirus una ventina di giorni fa, subito dopo che il Torino aveva ufficializzato il suo acquisto. Per questo motivo Sanabria non ha ancora potuto allenarsi con i propri compagni di squadra, lo farà da domani, quando Andrea Belotti e compagni saranno tornati dalla trasferta in casa del Cagliari.