Torino, Sanabria: 'Posso solo ringraziare Juric. Europa? Ci crediamo fino alla fine'

Ilsupera ilnel match delle 15, grazie al rigore realizzato da, a fissare il risultato sull'1-0 finale. Il centravanti granata è intervenuto nel post partita ai microfoni di Dazn, dando una lettura della partita ed esprimendo la sua soddisfazione per il secondo gol nelle ultime tre partite. Queste le sue dichiarazioni:"Noi lavoriamo per questo, per poter entrare in campo e farsi trovare pronti. Giochiamo bene ed in altre situazioni non abbiamo trovato i punti che avremmo meritato"."Juric è fondamentale, per me e per la squadra, sin dal suo primo giorno mi ha trasmesso la sua fiducia e posso solo ringraziarlo".

"All'Europa ci crediamo fino alla fine, siamo un gruppo forte e anche nelle difficoltà riusciamo a uscire dal buio, è ancora lunga. Cairo è contento della squadra, è entrato in campo a chiederci di continuare in questo modo".