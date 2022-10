Antonio Sanabria è stato costretto a saltare le ultime due partite del Torino, contro la Juventus è il Cittadella, a causa di un problema muscolare. Per fortuna l’infortunio non è particolarmente grave e l’attaccante paraguaiano spera di poter essere a disposizione per la prossima partita del suo Torino, quella di domenica contro l’Udinese.