Dal ritiro di Santa Cristina Valgardena, ​ai microfoni di Torino Channel ha parlato l'attaccante granata Antonio Sanabria: "Gli allenamenti, soprattutto quelli dopo le vacanze, sono molto intensi perché dobbiamo lavorare tanto, questo ci aiuterà a essere pronti poi per il campionato, dobbiamo andare forte ora per fare bene la prossima stagione”, ha spiegato l’attaccante. Poi sul nuovo allenatore: “Con lui ho un buon rapporto, devo dire che tutta la squadra ha un bel rapporto con lui, c’è una buona predisposizione. Quando arriva un allenatore nuovo vuoi sempre imparare, sei molto attento. Tutti vogliamo fare meglio dell’anno scorso, dove abbiamo fatto fatica. Spero di fare un buon anno e di lottare per obiettivi importanti con lui".



"Stiamo lavorando tanto anche sulla corsa e sul pressing, anche questo ti aiuta perché se recuperiamo palla in alto abbiamo più possibilità di arrivare davanti alla porta. Nel nostro reparto c’è una sana concorrenza, siamo tutti pronti e a disposizione dell’allenatore, poi sarà l’allenatore a decidere chi dovrà giocare. Il gruppo? Molto unito, stiamo molto insieme anche fuori dal campo, in hotel facciamo anche tornei di Fifa alla PlayStation" ha poi concluso.