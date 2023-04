Con quello segnato contro l'Atalanta, Antonio Sanabria è arrivato a quota dieci reti in questa stagione. E' la prima volta che l'attaccante paraguaiano riesce a raggiungere la doppia cifra da quando è in Italia, in precedenza ci era riuscito in una sola occasione quando militava nello Sporting Gijon in Spagna.



I 10 gol segnati quest'anno con il Torino, quasi tutti nel 2023, sono la dimostrazione dei miglioramenti dell'attaccante paraguaiano sotto la guida di Ivan Juric.