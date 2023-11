Torino-Sassuolo è il posticipo serale del lunedì che chiude la lunghissima 11esima giornata di Serie A. Ivan Juric con il Lecce sembrava aver trovato la svolta decisiva, ma la rocambolesca eliminazione in Coppa Italia ha cancellato tutto. Anche i neroverdi di Alessio Dionisi hanno fatto fatica in coppa, ma è in campionato che la vittoria manca ormai da 4 giornate.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Torino-Sassuolo, calcio d'inizio alle 20.45 di lunedì 6 novembre sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. In streaming da smartphone, tablet e pc sarà quindi visibile tramite l'app di Dazn.



LE PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Sazonov, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Racic; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.