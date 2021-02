Torino-Sassuolo si sarebbe dovuta giocare ieri sera ma, a causa del focolaio Covid scoppiato in casa granata, è stata rinviata a mercoledì 17 marzo alle ore 15.00.



Perché proprio a quest'ora e non alla sera? Il motivo è semplice, le partite del campionato di serie A non possono essere giocate in contemporanea con quelle della Champions League. E alla sera sono previste due gare di ritorno degli ottavi di finale della competizione europea.