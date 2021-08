Il Torino, a sorpresa, balza in pole nella corsa a Tommaso Pobega. Contatti proficui tra i ds Vagnati e Massara che hanno raggiunto una bozza di intesa per la cessione del centrocampista friulano con la formula del prestito oneroso ma secco (i dettagli verrano approfonditi nelle prossime ore).



TEMPISTICHE E FORMULA - I granata hanno superato la concorrenza del Cagliari e dell’Udinese per il nazionale dell’’under 21. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, Pobega lascerà il Milan solo dopo l’arrivo in rossonero di un nuovo centrocampista.