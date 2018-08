Il Torino è vicinissimo all'acquisto del terzino classe '96 Temitayo Olufisayo Olaoluwa "Ola" Aina di proprietà del Chelsea. Secondo il Corriere della Sera il giocatore era ieri già a Torino in attesa della chiusura dell'affare. L'alternativa è Gibbs.



La Spal continua a trattare l’arrivo di Valdifiori dal Torino (spunta Viviani) a titolo definitivo: piace pure il difensore Bonifazi. Ljajic richiesto da Besiktas, Spartak Mosca e Marsiglia: la sua cessione può finanziare l'acquisto di Zaza.



Il Frosinone per la difesa ha ufficializzato Salamon dalla Spal in prestito, il club di Stirpe ha avuto anche contatti con l’entourage di Ola Aina. L’esterno classe ‘96 del Chelsea deve però dare il suo ok all’operazione. Ufficiale la cessione di Koné all’Erzurumspor a titolo definitivo (ha firmato un triennale).



Il Chievo ha ufficializzato il colpo Samper per la porta in prestito dalla Dinamo Zagabria per 1,5 milioni. Per la mediana il preferito dei gialloblù è Missiroli (Sassuolo), superato il Parma per Obi (Torino, ha qualche ipotesi dalla Spagna). Nel mirino anche El Kaddouri del Paok. Per la difesa accordo col Gijon per Barba, manca l’ok di Campedelli, monitorato anche Peluso (Sassuolo).



Il Sassuolo torna alla carica per il milanista Locatelli. Ieri l’a.d. neroverde Carnevali ha incontrato Leonardo, ma manca l’accordo sulla formula, coi rossoneri che vorrebbero mantenere la ricompra. Le parti si aggiorneranno nelle prossime ore. I giovani Adjapong e Raspadori rinnovano rispettivamente fino al 2023 e al 2022. Per la difesa proposti Djimsiti (Atalanta) e Tosca (Betis).



L’Empoli tiene calda la pista Bjarnason (Aston Villa) ma c’è il nodo ingaggio, su Acquah (Torino) potrebbe esserci l’inserimento dell’Udinese.