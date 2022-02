Il Torino sta iniziando a pensare al mercato estivo e valuta i giocatori in prestito e gli eventuali riscatti. Secondo Tuttosport, la società sarebbe contenta della stagione di Josip Brekalo, arrivato in prestito dal Wolfsburg con diritto di riscatto fissato a 11 milioni. Il quotidiano racconta che sia Juric e Cairo sono d'accordo sulla conferma dell'attaccante croato. Qualche dubbio in più su Pjaca e Praet.