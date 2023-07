. Poche parole, quelle pronunciate daall’uscita dal Filadelfia, dopo il primo allenamento stagionale alla corte di, che hanno però spaventato (e non poco) i tifosi granata. Allo stesso tempo hanno aperto a diversi scenari di mercato in vista delle prossime settimane. Non sorprende il fatto che la permanenza del difensore in granata non sia certa, ora però è arrivata anche. E le squadre interessate ad acquistarlo non mancano.Schuurs ha diversi estimatori soprattutto in Inghilterra, doveProprio gli Hummers stanno provando a intavolare una trattativa inserendo come contropartita tecnica quelche il Torino non ha riscattato ma che sta cercando di riprendere a cifre più basse (il trequartista croato, tra l’altro, sarebbe ben lieto di tornare a lavorare con Juric). Ma Schuurs non piace solamente in Premier League, dopo l’ottima stagione disputata con la maglia del Torino, ha attirato l’attenzione anche di alcuni club di Serie A tra cui anche i neocampioni d’Italia del, che presto dovrebbero salutareIl difensore olandese non è però un giocatore che il Torino ha messo nella lista dei cedibili,lo confermerebbe volentieri anche perché è consapevole del fatto che un allenatore come Juric potrà valorizzarlo ulteriormente e far anche aumentare il valore del suo cartellino. Ecco perché la cifra richiesta per lasciar partire Schuurs è al momento alta:per il cartellino dell’olandese.