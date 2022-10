Ha finora giocato poco ma quando è stato impiegato Perr Schuurs ha sempre convinto per la qualità delle proprie prestazioni: il centrale olandese, arrivato in estate dall'Ajax per sostituire Gleison Bremer, è già entrato nel cuore dei tifosi del Torino.



Ivan Juric non lo vede ancora come un titolatissimo, per via di alcuni aspetti che deve migliorare, ma con prestazione come quella offerta contro l'Empoli difficilmente potrà essere ancora tenuto in panchina.