Scampato il pericolo di doversi sottoporre a un'operazione alla spalla, dopo l'infortunio rimediato contro la Sampdoria in una delle ultime partite giocate prima della sosta, Perr Schuurs sta ora svolgendo un lavoro specifico di riabilitazione per poter tornare al più presto in campo.



Il recupero di Schuurs sta procedendo bene e il difensore potrebbe quindi tornare in campo con la maglia del Torino nella partita contro il Verona, la prima alla ripresa del campionato.