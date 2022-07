Il Torino perde contro il Nizza in amichevole per 1-0, gol di Stengs al 33' della ripresa. Oltre alla sconfitta in campo, Juric ha perso due uomini in difesa: Zima e Izzo. Il primo uscito dal campo per un problema alla spalla destra, il secondo per un fastidio muscolare. Ora la situazione per i granata, che ancora non hanno preso il sostituto di Bremer, si fa complicata.