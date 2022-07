Valentino Lazaro nei prossimi giorni diventerà a tutti gli effetti un calciatore del Torino. L'acquisto dell'esterno austriaco è arrivato dopo che il dt Davide Vagnati ha ricevuto l'approvazione di Ivan Juric per portare a termine l'operazione: l'allenatore croato più volte ha spiegato, anche pubblicamente, di voler giocatore da poter far crescere e migliorare e Lazaro fa parte di questi.



Negli ultimi anni l'esterno non è mai riuscito a mostrare in campo tutte le sue potenzialità e il Torino può essere per lui l'occasione giusta per il rilancio.