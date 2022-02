Se c'è un giocatore del Torino che, nonostante la sconfitta subita contro il Cagliari, ricorderà a lungo la partita di ieri, questo è Demba Seck. L'attaccante non solo ha esordito con la maglia granata ma ha anche fatto il proprio debutto in serie A.



Arrivato nel mercato di gennaio dalla Spal, Seck si è messo in luce nella prima parte di stagione in serie B, dove ha collezionato 18 presenze, ora ha avuto la possibilità di affacciarsi al massimo campionato italiano.