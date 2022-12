Pasquale Mazzocchi è un obiettivo di mercato del Torino e in un'intervista rilasciata a Tutto Salernitana non ha escluso un suo possibile addio alla società campana già nel mercato di gennaio:



"Ora mi interessa mettere da parte l'infortunio e salvarmi con la Salernitana. Non so cosa riserverà il futuro, non ci possiamo permettere di progettare niente perchè nel calcio accade di tutto dalla sera alla mattina. Questa piazza merita di restare in serie A e noi dobbiamo dare il massimo per raggiungere il traguardo. Sono un calciatore della Salernitana. Fa piacere vedere il mio nome accostato a squadre importante, ma anche la maglia che indosso è di tutto rispetto e non penso ad altro".