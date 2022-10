Dragan Stojkovic sarà in tribuna per il derby Torino-Juventus. Il ct della Serbia ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Come vivrei un rigore con Vlahovic sul dischetto e Milinkovic-Savic in porta? Chiuderei gli occhi, meglio non guardare in questi casi… A parte le battute, sono molto soddisfatto di Vanja. Io non ascolto chi lo critica, mi focalizzo sulle prestazioni. Avete visto che parate ha compiuto a Oslo contro Haaland? Penso che Vanja sia uno dei pochi portieri che quest’anno non ha subito gol dal bomber norvegese. Milinkovic-Savic sembra un giocatore di Nba: è un po’ il nostro Vlade Divac, la leggenda serba che ha giocato nei Lakers".



"Lukic è diventato uno chef del centrocampo. L'impatto di Radonjic non mi sorprende: quando ha spazio, diventa letale".