Se il Torino non dovesse riuscire a centrare l'obiettivo della qualificazione all'Europa League, in molti a fine stagione potrebbero lasciare la squadra granata: tra questi c'è anche Salvatore Sirigu.



Il portiere vorrebbe essere ancora protagonista anche al di fuori dei confini nazionali, per questo motivo se la stagione del Torino dovesse terminare in maniera negativa, il suo addio a fine campionato sarebbe molto probabile.