Il futuro di Dodi Lukebakio potrebbe essere in Italia. L'attaccante belga, di proprietà dell'Herta Berlino difficilmente resterà nel club tedesco, che è retrocesso in Budensliga 2, anche perché sulle sue tracce si sono messe diverse squadre tra cui anche il Torino.



La società granata non è però l'unica interessata a Lukebakio, l'attaccante belga è infatti seguito anche dall'Inter e dal Bologna.