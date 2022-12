Nelle scorse settimane il Torino aveva valutato la possibilità di riportare in Italia Joao Pedro. L'attaccante italo-brasiliano in estate ha lasciato il Cagliari e si è trasferito al Fenerbahce ma in Turchia la sua stagione non è iniziata nel migliore dei modi.



Un infortunio patito nelle scorse settimane costringerà però Joao Pedro a un lungo stop, per questo motivo un suo approdo al Torino è ora del tutto improbabile.