Al Torino serve un nuovo portiere titolare per la prossima stagione, il dt Davide Vagnati aveva messo nel mirino Mattia Perin che era in scadenza di contratto con la Juventus. Il rinnovo del portiere con la società bianconera costringerà per il dirigente granata ha guardare altrove per cercare un nuovo portiere.



Tra i nomi presenti sul taccuino di Davide Vagnati ci sono quelli di Alessio Cragno del Cagliari e Alex Meret del Napoli.