La trattativa per il passaggio di Luis Henrique dall'Olympique Marsiglia al Torino si era già raffreddata nelle ultime settimane, ora è definitivamente tramontata: il trequartista brasiliano ha declinato la proposta della società granata per poter tornare in Patria dopo due stagioni deludenti in Francia.



Ora Luis Henrique ha trovato l'accordo con il Botafogo ed è pronto a cominciare una nuova avventura in Brasile: il Torino ha comunque già individuato le alternative al brasiliano.