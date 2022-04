Il Torino aveva già provato a prenderlo nell'ultima finestra di mercato, non riuscendo però a concretizzare l'operazione. Stiamo parlando di Uros Kabic, 18enne del Vojvodina, che piace all'allenatore granata Ivan Juric, come riporta Tuttosport. Il club non ha mollato il serbo e quest'estate proverà di nuovo ad affondare il colpo.