Eldor Shomorudov è uno degli attaccanti seguiti dal direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, per rinforzare l'attacco della squadra di Ivan Juric: il prezzo del cartellino del calciatore uzbeko, di proprietà della Roma, è però ritenuto troppo elevato.



Per questo motivo la pista che sta percorrendo il Torino per riuscire ad arrivare a Shomurodov è quella di cercare un'intesa per un prestito con diritto di riscatto dalla Roma.