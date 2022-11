Il Torino può muoversi sul mercato a gennaio. I possibili acquisti passano però attraverso alcune doverose cessioni. Secondo Tuttosport i giocatori più propensi a partire sono Berisha, che vuole più minutaggio, Seck, che può andare a farsi le ossa in prestito, e Sanabria, in caso di offerte ritenute congrue. La priorità del Torino è di trovare i sostituti per queste tre uscite, oltre a un esterno e un centrocampista fisico.