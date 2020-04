Tra i calciatori che il Torino sta seguendo con maggiore attenzione in vista del prossimo campionato c'è anche il terzino Vasile Mogos della Cremonese. Il difensore rumeno è considerato dal direttore sportivo Massimo Bava l'alternativa numero uno a Lorenzo De Silvestri nel caso quest'ultimo non dovesse rinnovare il contratto.



Con il passare dei giorni, però, la trattativa per il prolungamento del contratto di De Silvestri si sta sbloccando e, di conseguenza, anche l'interesse dei granata per Mogos sta scemando.