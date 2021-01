Christian Kouamé continua a essere l'obiettivo numero del Torino per l'attacco. La trattativa con la Fiorentina è in corso ma, al momento, la società viola ha bloccato la cessione della punta ivoriana che, a causa dell'infortunio di Franck Ribery, potrà essere utile a Cesare Prandelli per la partita di domenica contro il Cagliari.



Sulla scrivania di Rocco Commisso è comunque arrivata l'offerta di Urbano Cairo: prestito con obbligo di riscatto a 16 milioni di euro. La prossima settimana è attesa una risposta da parte della società viola all'offerta del Torino.