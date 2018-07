L'arrivo di Juan Jesus al Torino si sta facendo sempre più complicato. Il difensore brasiliano, infatti, non è convinto della destinazione, il motivo? La squadra allenata da Walter Mazzarri non disputa le coppe europee e il centrale della Roma vorrebbe giocare in una formazione che disputa la Champions League.



Convincere Juan Jesus ad accettare la proposta del Torino non sarà affatto semplice per il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi. Più probabile quindi che i dirigenti granata decidano di puntare su un altro obiettivo per rinforzare il pacchetto arretrato della squadra di Mazzarri.